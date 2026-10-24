“Team” respira y le propina golpazo al Cartaginés

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Herediano derrotó 3-1 a Cartaginés y consiguió un triunfo que le permite tomar aire en la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026.

El Team golpeó primero apenas al segundo 30, después de un doble error de Kevin Briceño en salida. Luis Ronaldo Araya aprovechó y sacó un remate que pegó en el horizontal, pero el rebote quedó servido para Nick Bennette, quien definió de tijereta para poner el 1-0.

Cartaginés volvió a sufrir un gol en el inicio de un tiempo. Esta vez fue en el complemento, cuando al 52’ un error en salida de Claudio Montero fue aprovechado por Allan Cruz, quien aumentó la ventaja florense.

Los brumosos reaccionaron y al 61’ Geancarlo Castro descontó con un potente derechazo que fue imposible de detener para Danny Carvajal.

Cartaginés se lanzó en busca del empate y parecía acercarse cada vez más, pero una mano dentro del área cambió el rumbo del partido. La acción fue revisada por el VAR y el árbitro señaló penal. Elías Aguilar asumió la responsabilidad, cobró con precisión y puso el 3-1 definitivo.

Con la victoria, Herediano se mantiene en el octavo puesto, pero toma distancia de los últimos lugares y suma tres puntos importantes en su lucha por cerrar mejor el torneo.

Cartaginés, por su parte, continúa en el segundo lugar. Sin embargo, deberá esperar lo que ocurra este domingo, ya que una victoria de Saprissa podría permitirle a los morados ampliar a tres puntos su ventaja en el liderato.

Los brumosos llegarán golpeados a la serie de vuelta de las semifinales de Copa Centroamericana este miércoles ante Olimpia de visita.

Foto: Randall Sandoval