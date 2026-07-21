¿Te sientes agotado, pero no  puedes dejar de exigirte? 

“Si no lo hago perfecto, mejor no lo hago”. Esta es una frase que escucho con mucha frecuencia en la consulta psicológica. Aunque muchas personas creen que el perfeccionismo es una virtud, cuando se vuelve extremo puede convertirse en una fuente constante de ansiedad, culpa y agotamiento emocional.

El perfeccionismo no solo implica querer hacer las cosas bien; también lleva a vivir con miedo al error, a sentir que nunca se es suficiente y a depender de la aprobación de los demás para sentirse valioso. Quien lo padece suele postergar decisiones importantes, trabajar hasta el cansancio y experimentar una gran frustración cuando los resultados no son exactamente como esperaba.

En terapia es común encontrar personas exitosas en lo académico o laboral que, pese a sus logros, viven con una sensación permanente de insuficiencia. Este patrón afecta la autoestima, las relaciones familiares, la vida de pareja e incluso la salud física, favoreciendo el estrés crónico, el insomnio y la ansiedad.

La buena noticia es que el perfeccionismo no tiene por qué dirigir tu vida. A través de un proceso psicoterapéutico es posible aprender a reconocer estas exigencias internas, desarrollar una relación más compasiva con uno mismo y construir metas realistas que permitan disfrutar los logros sin vivir bajo una presión constante.

Pedir ayuda psicológica no significa conformarse con menos; significa aprender a vivir con mayor equilibrio, bienestar y libertad emocional.

Dra. Ana Yendry Morales Para realizar citas al teléfono: 8872-0670