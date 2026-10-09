TBI CR ofrecerá planes de inversión con seguro de vida

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Transcomer British Internacional Costa Rica (TBI CR) realizó este 8 de octubre el lanzamiento oficial de tres planes de inversión que incorporan un seguro de vida del Instituto Nacional de Seguros (INS).

El objetivo de estas propuestas es combinar los rendimientos pactados con protección económica para los beneficiarios en caso de fallecimiento del inversionista.

La empresa informó que este beneficio no tendrá un costo adicional para los inversionistas y que estará disponible mediante tres opciones: Plus Activa, Plus Horizonte y Plus Legacy.

“Después de muchos años de estar en el mercado y de recoger lo que creemos es más importante para nuestros inversionistas, lanzamos la nueva familia de productos TBI Plus, en donde las inversiones no son solo por una rentabilidad, sino que son con un propósito, con una filosofía de vida y le damos la importancia no solo de la inversión en sí, sino a quién queremos proteger con esta inversión, a la familia, a los seres queridos”, afirmó Óscar Gutiérrez, presidente ejecutivo de TBI Puesto de Bolsa de Comercio.

Según los detalles presentados este jueves 8 de octubre, la cobertura contempla el fallecimiento por causas accidentales y no accidentales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la póliza.

El monto asegurado tendrá un límite de ₡140 millones o $310.000 por persona, al sumar las pólizas que tenga con el INS. Por ello, la cobertura efectiva dependerá de las condiciones del seguro y de las pólizas que correspondan a cada inversionista.

¿Cuándo estarán disponibles los planes?

TBI CR anunció que los planes Plus Activa y Plus Horizonte estarán disponibles a partir del 15 de octubre, mientras que Plus Legacy se ofrecerá desde el 2 de noviembre.

La iniciativa mantiene el modelo de inversión de la empresa, vinculado a bienes inmuebles, y añade un componente de protección económica dirigido a las familias de los inversionistas.

“Es un plan en el que permitimos inversiones desde los 12 meses hasta los 25 años con aportes periódicos en donde las personas también van a ser beneficiarias de este seguro de vida que tenemos con el Instituto Nacional de Seguros y que en caso de que fallezcan los suyos van a poder recibir no solamente el capital hasta que hasta el momento hayan aportado, sino las utilidades como si hubieran terminado el plan según el plazo que se haya establecido”, añadió Paola Vacca, gerente general de TBI Puesto de Bolsa de Comercio.

Con este lanzamiento, la compañía incorpora el seguro de vida como un beneficio asociado a sus planes de inversión, bajo las condiciones y los límites definidos para la cobertura.