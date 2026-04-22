TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. absorberá integralmente -a partir de este 23 de abril- las operaciones bursátiles de comercio que venía desarrollando Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio.

Al mismo tiempo, asumirá la comercialización de los productos MACAB, los nombres comerciales, derechos de marca, estructuras fiduciarias, bienes y relaciones contractuales con inversionistas, proveedores y colaboradores.

Este se considera un paso decisivo para fortalecer el modelo de negocio bursátil de comercio, al separar las operaciones bursátiles de comercio de la actividad de compra y venta ordinaria de bienes raíces.

La reorganización del modelo del negocio en que el grupo ha venido trabajando en los últimos meses, responde a una visión clara: robustecer la transparencia operativa, optimizar la gestión y facilitar los procesos de supervisión, en beneficio de los clientes inversionistas y aliados estratégicos.

Es importante recordar que la regulación de las operaciones bursátiles de comercio la efectúa la Bolsa de Comercio, la cual a su vez es vigilada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Transcomer Puesto de Bolsa está inscrito ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por realizar actividades de compra y venta ordinaria de bienes raíces, de acuerdo con el artículo 15 bis de la Ley 7786; de ahí la importancia de que se hayan separado ambas líneas de negocio, siendo TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. la empresa que prevalecerá en el mercado costarricense, a la vez, que se proyectará a nivel internacional por medio del brazo de operaciones globales del grupo, la firma TBI.

Foto: Randall Sandoval.

Paso hacia la internacionalización

La reorganización del modelo del negocio permitirá al grupo fortalecer significativamente la estructura corporativa y abrir una nueva etapa de crecimiento con la internacionalización de sus productos MACAB y, para lo que decidió sumar el apoyo y experiencia global de Transcomer British International Ltd (TBI), domiciliada en Reino Unido.

TBI cuenta con activos inmobiliarios premium en Estados Unidos, donde invierte en una cartera de 12 propiedades inmobiliarias comerciales diferentes, distribuidas en 3 estados distintos. Dispone de una emisión de hasta US$500 millones registrada en la Bolsa de Luxemburgo (LUXSOL) y en Bloomberg.

El bono “Transcomer British International Real Estate Backed Bond” (TREBB) es un valor registrado con el código ISIN #: XS2665991969, aceptado para su compensación y liquidación a través de Clearstream Banking SA y Euroclear Bank SA.

TBI recibe servicios de custodia por parte de Bank of New York Mellon, uno de los mayores custodios del mundo, por medio de su subsidiaria Pershing. El Vehículo de Propósito Especial (SPV) utilizado para la emisión es auditado por la prestigiosa firma Ernst & Young (EY) Luxemburgo.

El presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., Óscar Gutiérrez Lachner, destacó el paso que da el grupo empresarial al reorganizar el modelo de negocio, señalando que forma parte de la estrategia integral de digitalización e internacionalización que han venido desarrollando desde meses atrás.

“La separación de nuestras líneas de negocio fortalece nuestra operación, amplía nuestro alcance y nos permite acompañar mejor a nuestros inversionistas, generando más valor y nuevas oportunidades para ellos”.

Asimismo, resaltó que el respaldo de TBI representa una ventaja significativa, al incorporar experiencia internacional, robustez financiera y una plataforma que permitirá proyectar los productos MACAB hacia nuevos mercados, en línea con la visión de crecimiento sostenido del grupo.

¿Qué significa esto para los inversionistas?