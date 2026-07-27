Taxistas y autobuseros llaman a manifestación este martes

Como muestra de apoyo al actual gobierno, y solicitando la regularización de las plataformas digitales, taxistas y autobuseras convocaron a una manifestación este martes en el centro de San José; esto en un llamado realizado por todo el sector de transporte público.

“Salen de Puntarenas, de Liberia, de Esparza, de Jacó, de La Fortuna, de San Carlos, de Grecia y San Ramón, pequeñas delegaciones, pero importantes y representativas, porque no es una manifestación, no es un paro, no es una huelga, es un apoyo a los señores y señoras diputadas de la Comisión de Gobierno y Administración para que dictaminen de una vez por todas el proyecto”, comentó Gilbert Ureña, representante del sector taxista.

El llamado a manifestación se realiza a raíz de la discusión del proyecto 23.736 “Ley de transporte remunerado no colectivo de personas y plataformas digitales”, convocado por el Poder Ejecutivo, y que tiene como objetivo que los conductores de plataformas regularicen su actividad económica mediante la inscripción ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.

“Hoy nos encontramos a solamente 13 mociones del Frente Amplio para que se pueda dictaminar el proyecto y pasar al plenario legislativo. Los taxistas en ese sentido caminaremos, llegaremos a la Caja Costarricense de Seguro Social con nuestros vehículos”, agregó Ureña.

La convocatoria de manifestación es para las 11:30 a.m. frente al edificio de la CCSS, para posteriormente movilizarse hasta la Asamblea Legislativa, esto como apoyo a la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración, citada a la 1:00 p.m.