Taxistas tomarán San José pidiendo regular plataformas digitales

Una caravana de taxistas y autobuseros recorrerá este martes las principales vías de San José para solicitar a los diputados que aceleren la aprobación del proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales de transporte.

Según la convocatoria de diversos sectores del transporte público, la movilización iniciará frente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y concluirá en la Asamblea Legislativa, donde los manifestantes esperan que la Comisión de Gobierno y Administración emita el dictamen del expediente 23.736, iniciativa que establecería una serie de cargas sociales para los conductores de plataformas digitales.

Gilbert Ureña, representante del sector taxista, explicó que el cambio de posición responde a la imposibilidad de frenar la operación de las plataformas y a la necesidad de establecer reglas para todos los actores del mercado.

“Desde que entró la plataforma de Uber a Costa Rica, la lucha que dimos los taxistas a nivel nacional fue el bloqueo inmediato de estas plataformas. Al no haberlo logrado en el gobierno de Luis Guillermo Solís, quien las protegió grandemente junto con Carlos Alvarado, desistimos. En el gobierno de don Rodrigo Chaves Robles seguimos en la lucha con paros, manifestaciones y huelgas y negociamos un texto regulatorio para las mismas”, manifestó Ureña.

En la convocatoria también se agradece el respaldo de la presidenta Laura Fernández y se solicita el apoyo de los legisladores para emitir un dictamen favorable sobre el expediente.

Ureña aseguró: “Los taxistas caminaremos y llegaremos a la Caja Costarricense de Seguro Social con nuestros vehículos. No es una manifestación, no es una huelga, es un paro, es un acto de manifiesto hacia los diputados para que definitivamente puedan dar el dictamen de este proyecto”.

El texto actualmente se encuentra en la etapa de votación de mociones en la comisión legislativa, tras lo cual pasaría al plenario para su discusión por parte de los diputados.