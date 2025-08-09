El Juzgado Penal impuso 3 meses de prisión preventiva a 2 hombres sospechosos de asaltar y robar a un taxista formal de la ciudad de Cañas.

Los hechos ocurrieron la noche del 26 de julio, cuando los sospechosos abordaron un taxi y solicitaron un viaje hacia Veroliz.

En el trayecto, amenazaron al conductor con un cuchillo e intentaron agredirlo, por lo que el taxista decidió lanzarse del vehículo.

Los hombres se apoderaron del automóvil y lo abandonaron en el sector de Montenegro de Bagaces, Guanacaste.

El hecho fue reportado al 9-1-1, lo que permitió que la Fuerza Pública instalara un retén en la zona. Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron el carro y huyeron por potreros.

La investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas permitió individualizar a los presuntos responsables. El jueves, la Fiscalía ordenó su detención y, al día siguiente, fueron presentados ante el Juzgado Penal.

Los detenidos son un costarricense Varela Jiménez, de 23 años, y un nicaragüense Vega Calderón, de 36 años.

