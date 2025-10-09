Un hombre de 31 años, identificado con el apellido Miranda, murió la mañana de este jueves tras recibir múltiples impactos de bala en el sector de Carrandí de Matina en Limón.

“Según versiones preliminares, en apariencia se trata de un taxista informal, el cual viajaba con dos acompañantes y al llegar al sitio supuestamente se escucharon detonaciones de aparente arma de fuego y al parecer salieron dos sujetos del vehículo”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El cuerpo del hombre fue hallado sin vida en el lugar del ataque.

“Se escucharon detonaciones y los sujetos salieron del vehículo y huyeron del sitio. No hay detenidos por el momento”, agregó el OIJ.

Posteriormente, los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 09:34 a. m., y al llegar al sitio los socorristas confirmaron que el masculino no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. En la atención participó una unidad de soporte básico.

Hasta el momento, las causas del ataque se desconocen, y el OIJ mantiene el caso bajo investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.