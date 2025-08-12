Un taxista fue atacado con arma blanca durante la madrugada de este martes en el sector de Barrio San José, Alajuela.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacan que recibieron la alerta a las 2:30 a.m.

En apariencia, el o los sospechosos abordaron el taxi y en determinado momento intimidaron al conductor con arma blanca y le causaron una herida al nivel del tórax.

Posterior a esto, lo habrían despojado de sus pertenencias.

La víctima, identificada de apellido Oporta de 50 años, fue abordada por personal de la Cruz Roja Costarricense, quienes lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El caso se encuentra en investigación