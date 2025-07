Un taxi se volcó la noche de este miércoles en Calle Fallas de Desamparados, y su conductor se retiró del sitio antes de que llegaran las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos atendió el llamado de emergencia tras reportarse un vuelco con una posible persona atrapada.

“Cuando nos apersonamos al sitio encontramos el vehículo efectivamente semi volcado. Sin embargo, no hay ningún ocupante dentro del mismo”, indicó Alamar Badilla, bombero encargado de la atención en la escena.

Bombero que atendió la escena. Foto: Mauricio Aguilar.

De acuerdo con testigos, el conductor viajaba solo y logró salir por sus propios medios.

“En el momento del incidente el señor se baja del vehículo por sus medios y se retira. Aparentemente, de acuerdo con la versión de los testigos, bajo efecto de alcohol”, añadió Badilla.

El dato sobre el posible consumo de alcohol no pudo ser verificado por las autoridades, ya que al momento de su llegada el conductor ya no se encontraba en el lugar. No se reportaron personas heridas.

La escena quedó a cargo de la Fuerza Pública, quienes se presentaron para continuar con las diligencias correspondientes.