Gustavo Herrera vuelve al Deportivo Saprissa después de destacar con la Selección Sub-20 de Panamá. El joven atacante disputó tres partidos, marcó un gol y dio dos asistencias, siendo una de las figuras del combinado canalero.



Su rendimiento con la camiseta panameña ha despertado elogios, pero en el Saprissa la historia ha sido diferente. A Herrera le ha costado encontrar regularidad y minutos dentro del plantel dirigido por Vladimir Quesada.



El jugador ha mostrado talento y visión de juego cuando defiende los colores de su país, algo que muchos aficionados morados esperan ver también en el ámbito local. Su regreso representa una nueva oportunidad para demostrar que puede ser importante en la delantera morada.



En Tibás confían en que la experiencia internacional le sirva como impulso para dar un paso adelante. El reto de Herrera será trasladar ese nivel mostrado con Panamá a un Saprissa que siempre exige rendimiento inmediato.



El próximo juego del Saprissa será este miércoles a las 7:30 p.m. en Ciudad Quesada, ante San Carlos.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra