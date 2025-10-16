Tatuajes revelan identidad de Ligia Faerron

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo encontrado enterrado dentro de una finca en Javillos de Florencia, San Carlos, corresponde a Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 38 años, reportada como desaparecida desde el 26 de setiembre.

La identificación fue posible gracias a los tatuajes que portaba la víctima, los cuales coincidieron plenamente con los descritos por su familia durante la búsqueda. La inspección ocular se realizó en el sitio tras la marcación positiva de un can especializado en la detección de restos humanos.

“Un perro dio positivo en un punto cercano a un vivero dentro de la propiedad. Se excavó y se halló un cuerpo a aproximadamente un metro de profundidad. Por sus tatuajes, se confirmó que se trata de la señora Ligia Faerron”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.

El hallazgo se dio en una propiedad perteneciente a la madrastra del principal sospechoso, un hombre de apellidos González López, quien ya se encontraba detenido desde antes de la localización del cuerpo. Zúñiga destacó que este caso reafirma la efectividad de las investigaciones judiciales en hechos graves de violencia contra mujeres:

“La detención previa del sospechoso permitió preservar evidencia valiosa. Es un paso importante para evitar la impunidad en un hecho de esta magnitud.”

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense para los respectivos análisis de ADN.