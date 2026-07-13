Tatuador destaca entre los mejores de Costa Rica gracias al ánime

Lo que comenzó como una afición por el ánime, terminó convirtiéndose en el sello que distingue el trabajo de Samuel Ramírez Zúñiga, uno de los tatuadores más reconocidos de Costa Rica en este estilo.

Con personajes de series como My Hero Academia, Yu-Gi-Oh! y Digimon, el artista ha logrado posicionarse entre los favoritos de quienes buscan llevar a sus personajes preferidos en la piel.

“Yo en realidad nunca quise ser tatuador. Tengo un primo que es como mi hermano mayor. Él fue el que se empezó a tatuar y me dijo que, con el talento que tenía para dibujar, me podía ir bien como tatuador”.

El tico reconoció que hubo una época en su vida en la que no sabía qué hacer, ya que le encanta tocar guitarra, pero no se veía como músico, entonces la influencia de sus amigos y de su primo lo hizo tomar ese camino.

Con el paso de los años encontró en la animación japonesa la inspiración que marcaría su carrera.

“Para el tatuaje puedes tomar inspiración de muchos elementos: la música, pinturas, una portada de una revista o esculturas pero para mí siempre han sido los dibujos, todo el tema del cartoon y el anime. Siempre he dicho que el personaje te escoge”, explicó.

Ese estilo propio también le ha permitido ganarse el reconocimiento del público.

“Nunca pensé que la gente me reconociera así como ‘Samuel, el que hace anime’. Hace un tiempo un muchacho que me reconoció y me dijo: ‘Mae, ¿vos sos el que hace los tatuajes de anime?’. Para mí fue increíble. Han sido bastantes años trabajando y que la gente ya te reconozca es una felicidad enorme” comentó.

Su trayectoria también lo ha llevado fuera del país. Una de las experiencias que más recuerda fue participar el año pasado en una convención en Chile, donde pudo compartir con artistas internacionales. “Cuando uno sale ve una cantidad de artistas increíbles y todo lo que puede aprender de ellos. Ese fue el viaje que siempre soñé gracias al tatuaje”, afirmó.

Aunque ya ha alcanzado importantes metas, asegura que le gustaría “ganar algún premio fuera del país”.

“Siempre les digo a las personas que busquen bien al artista con el que se quieren tatuar. Ojalá tenga experiencia y trabaje el estilo que a ustedes les gusta, porque al final es algo que van a llevar toda la vida en la piel. Como decimos, no es lo mismo andar tatuado a bien tatuado”.



Cada tatuaje combina técnica y pasión.