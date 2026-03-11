Tasa de interés para el proyecto del tren eléctrico es del 4,44%

La tasa promedio de interés para el proyecto del Tren Rápidos de Pasajeros sería del 4,44%; según detalló el viceministro de Hacienda, Luis Molina, en la Comisión de Hacendarios.

El esquema de financiamiento incluye recursos del Fondo Verde del Clima en dos condiciones: $128 millones no tendrían una tasa de interés, mientras que $50 millones serían entregados a un 0,75% anual. Ambos desembolsos son a un plazo de 40 años.

“Diputados, esto es plata gratis. O sea, tasa de 0% interés y 10 años de gracias. Un instrumento de este tipo no existe en ningún lado del mercado internacional. Solo una institución multilateral como el Fondo Verde del Clima tiene estas condiciones y bueno, probablemente sea la última donación que tengamos de este organismo. Ya el Banco Mundial nos cataloga como una economía de ingreso alto y estamos en el proceso de graduación de la OCDE. Es muy probable que este tipo de donaciones no vuelvan a existir para nuestro país”, indicó Molina.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiaría el 46% del costo total del proyecto, equivalente a $371 millones. Las condiciones serían de una tasa referencia, Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (SOFR), más un 2,35%. Actualmente, se calcula en un 5,97% de tasa de interés anual.

El plazo es de 20 años con 5 años de periodo de gracia y el desembolso se haría en 6 años.

Otro de los organismos multilaterales es el Banco Europeo de Inversión (BEI) con $250 millones con un margen 1,24% sobre el SOFR, para una tasa final de 6,18%.

El plazo es de 25 años con 5 años de periodo de gracia y el desembolso se haría en 5 años.

“Nosotros en Hacienda revisamos exhaustivamente este proyecto. Al principio teníamos nuestras dudas, pero la estructuración financiera que se hizo a este proyecto con la nueva modalidad nos terminó convenciendo”, agregó Molina.

También destacó que el gobierno requiere del endeudamiento externo para la ejecución del proyecto debido a los plazos y el monto de $800 millones que se requieren.

Destacó que las últimas colocaciones del Ministerio de Hacienda fueron a un plazo máximo de 20 años y una tasa del 6,23%, un porcentaje superior al 4,44% promedio del texto presentado a la Asamblea Legislativa.