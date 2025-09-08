La provincia de Limón tiene una tasa de homicidios que la ubicaría entre el top 50 de las ciudades más peligrosas del mundo.

En el 2024, la provincia caribeña cerró con una tasa de 37.8 casos por cada 100 mil habitantes, y duplicó la cifra país, ya que Costa Rica reportó una tasa de homicidios de 16.5 casos por cada 100 mil habitantes.

La tasa de homicidios es una forma de medir el nivel de violencia en una región. Indica la cantidad de muertes violentas por cada 100,000 habitantes en un período determinado y sirve para comparar los niveles de inseguridad entre diferentes países o ciudades.

Incluso, la tasa de homicidios que reportó Limón en 2024 supera a la polémica tasa de homicidios de Washington DC que presentó Donald Trump: 27.5 casos por cada 100 mil habitantes.

Fotografía Issac Vilalta

Con ello, la provincia de Limón registró una estadística superior a ciudades como Bogotá en Colombia (15) y Ciudad de México (10), entre otras.

De hecho, los datos provinciales de Limón entrarían en el listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo recopilado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México y dado a conocer por el El País de España.

Este informe reporta que la ciudad más violenta del mundo es Puerto Príncipe en Haití con una tasa de 139 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en la posición 49 figura la ciudad mexicana de Morelia con 29.8 casos por cada 100 mil habitantes.

El reporte también indica que 45 ciudades se localizan en América: ocho en Brasil, seis en Colombia, cinco en Estados Unidos, tres en Ecuador, y una en Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago, respectivamente. Las cinco restantes están en Sudáfrica.

Michael Soto, subdirector del OIJ, conversó con Grupo Extra sobre los indicadores de violencia y afirma que la situación actual es de las más compleja que se recuerde.

“Los números, los indicadores de violencia en el país son los de los más difíciles de la historia. Y lo digo con tristeza porque yo vivo en este país y yo igual que muchas personas tenemos hijos y uno quisiera que este fuera un mejor país”, dijo Soto.

Foto: Catalina Mairena

Soto Rojas ha sido claro en mencionar que la respuesta en educación, oportunidades de empleo e inversión social son claves para dar respuesta a la problemática.

Tania Molina, experta en temas de seguridad y criminalidad, también dio su criterio sobre este fenómeno.

“Esto hay que humanizarlo, no verlo solo como cifras. Desde esa óptica hay que señalar que no necesariamente si tenemos un poco menos de homicidios, hay menos violencia en el país”, señaló.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad señala al Poder Judicial costarricense.

“Persona que detenemos casi inmediatamente, queda en libertad, para volver a cometer los crímenes por los cuáles fue detenido, gracias a un sistema judicial basado en leyes permisivas y una aplicación suave de nuestra legislación”, afirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Agregó el jerarca que solo en este 2025, la Fuerza Pública ya alcanzó las 140 mil aprensiones.

Zamora niega además que estemos en el peor momento de la historia en cuanto a la inseguridad. Recuerda que esta Administración sí logró poner a funcionar los escáneres antidrogas lo que ha permitido disminuir de manera significado el paso de la droga a terceros países.

Michael Soto /Subdirector del OIJ “Más allá de que sea San José, el país ha tenido en el 2023 y 2024 los peores registros de violencia, y vamos a hacer todo lo que podemos desde OIJ, pero el 2025 es probable que ande muy cerca del año anterior”

“La violencia en el país está desbordada. Difícilmente al cierre del 2025 va a haber una disminución sustancial. Estamos manejando promedios dramáticos después de los 10 puntos en tasa de homicidios” Tania Molina /Experta en criminalidad

Comparativa de ciudades

Se buscó ciudades de Latinoamérica que, si bien puedan ser mayores en extensión y población, su tasa de homicidios fuera similar a las provincias de Costa Rica.

En el caso de San José, provincia con más homicidios en el país durante el 2024 (248), se le comparó con Antioquia, Colombia (1638 homicidios), ya que sus tasas son similares.

Esto muestra cómo, pese a tener más habitantes, más territorio y más homicidios, las tasas de estos crímenes son similares. Incluso, algunas mayores.

El detalle comparativo de las provincias de Costa Rica con otras ciudades del mundo: