Tras la derrota ante los porteños, es evidente que Saprissa está en crisis. Sin embargo, en el cuadro morado no lo ven así, especialmente entre uno de los capitanes.

Hablamos de David Guzmán, quien luego de una pérdida más, aseguró que no hay crisis ya que vienen de un tetracampeonato hace más de un año.

“Todo equipo pasa por esta situación, son momentos. Cómo vamos a hablar de crisis si venimos hace un año atrás de ganar cuatro títulos? Me parece que en ese momento no éramos el equipo más malo y ahora no somos el equipo mejor”, expresó el mediocampista morado.

Guzmán tiene claro que el cuadro morado deberá lavarse la cara en la segunda ronda, ya que tendrán que cambiar los resultados si quieren pelear por un cupo en la ronda de semifinales.

Vladimir recalca actitud

Mientras tanto, en la dirección técnica morada, Vladimir Quesada no le reclamará a sus jugadores sobre alguna posible falta de actitud en estos juegos en los que el monstruo no se ve nada bien.

“Disposición y actitud hay, porque yo no veo que ninguno de ellos deje de correr.

Que no haya claridad es otra cosa, pero llámenlo como ustedes quieran, es su deber y su derecho. Nosotros creemos que este mal momento tiene que pasar”, dijo.