Gaza. (AFP)- Tanques y aviones de combate israelíes siguieron bombardeando este jueves Ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de “eliminar” al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda.

El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el estrecho territorio.

Una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta este viernes al mediodía. Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que “la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza están provocando nuevas oleadas de desplazamientos, lo que obliga a familias traumatizadas a refugiarse en una zona cada vez más reducida e inadecuada para la dignidad humana”.