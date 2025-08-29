Ya son dos equipos ticos que quedan fuera en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Primero fue el Saprissa, y acaba de quedar eliminado el Herediano.

El cuadro florense vivió un verdadero partidazo en el Estadio Nacional, donde se adelantaron con un golazo de Elías Aguilar de tiro libre.

La alegría no duró mucho, ya que Ronaldo Barrientos empató el partido. Esto pasó en el primer tiempo, pero en el segundo, la fiesta fue total.

Primero, Brian Rubio adelantó nuevamente al Team de penal, pero dos minutos después José Mena lo empató. Dos minutos después, Marcel Hernández volvió a adelantar a Herediano, pero tres minutos después lo volvió a empatar la visita con gol de Junior Pérez. Es decir, en cuestión de 7 minutos se hicieron 4 goles.

El Team parecía quedarse con la victoria en el último minuto con gol el doblete de Brian Rubio, pero Pedro Altán empató nuevamente al 92 para poner el 4-4 final.

Tanto Herediano como Municipal están eliminados de la Copa Centroamericana.