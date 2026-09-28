Talento tico tendrá nueva vitrina con 70 artistas seleccionados

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El arte costarricense tendrá una nueva vitrina. 70 artistas fueron seleccionados para participar en la primera edición de “Viví Vitrina Visual CR”, una feria que se realizará el 21 y 22 de noviembre en la Antigua Aduana.

La convocatoria recibió 193 propuestas provenientes de diferentes partes del país, de las cuales fueron escogidas 70, tomando en cuenta aspectos como creatividad, originalidad y calidad técnica.

Foto: Cortesía

Durante la feria, los visitantes podrán conocer y adquirir obras de artistas con diferentes trayectorias y estilos, además de compartir con personas vinculadas al mundo de las artes visuales.

Entre los seleccionados figuran Ruben Soza, Mimiam Hsu, Karen Chavarría, María Fernanda Corella, Javier Martén, Gabriel Riggioni, Alejandra Vindas, Mónica Rivera, Marcia Madrigal, Stephanie Chaves y Xavier Rossel, entre otros.

Foto: Cortesía

La actividad también contará con la participación de reconocidos artistas invitados como Leda Astorga, Fernando Carballo, Rosella Matamoros, Fabio Herrera, Mario Maffiolli y Otto Apuy.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Cultura y Juventud y busca generar nuevos espacios para que el arte producido en Costa Rica pueda exhibirse, circular y llegar a nuevos públicos.