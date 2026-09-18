Talento tico que ganó el Festival Nacional de la Canción brilla en México

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La música costarricense encontró un nuevo escenario internacional de la mano de la cantautora Nelly Juárez, ganadora del Festival Nacional de la Canción 2026 (FENCCR26), quien viajó a San Miguel de Allende, México, para participar en las celebraciones de las fiestas patrias de ese país.

Foto: Cortesía

La presentación representa una de las oportunidades que obtuvo tras ganar el certamen con “Hija del Tempisque”, una canción inspirada en su abuela guanacasteca.

Un encuentro entre culturas

“Para mí es un honor estar en San Miguel de Allende gracias al Festival Nacional de la Canción, representando a Costa Rica en la celebración de las fiestas patrias aquí en México. San Miguel de Allende es un lugar maravilloso, donde la cultura juega un rol central en la vida de las personas y de toda la comunidad”, expresó Juárez.

La cantautora destacó que estos encuentros le han permitido intercambiar experiencias con artistas de diferentes países y mostrar parte de la riqueza musical costarricense.

El premio que se convierte en una oportunidad

La participación de Nelly Juárez en México forma parte de los reconocimientos que recibió al alcanzar el primer lugar del FENCCR26.

“Queremos que el reconocimiento del Festival sea el comienzo de un camino. Costa Rica es un país con mucho que decir y mucho con qué decirlo; nuestra tarea es contribuir a que ese talento encuentre escenarios donde pueda ser escuchado”, señaló Humberto Vargas, director general y creador del festival.

Vargas también participará en la programación musical de San Miguel de Allende, donde interpretará la canción Dilo de una vez, acompañado por el Mariachi Sonidos de México.