Talento tico hace vibrar la escena electrónica en Europa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los sueños que nacen en silencio a veces encuentran su eco más allá de cualquier frontera, y hoy ese camino comienza a tomar forma desde Costa Rica hasta Europa con el proyecto del DJ y productor costarricense Axel Retana.

“Desde que tenía como ocho años cerraba los ojos y me imaginaba siendo DJ, con la gente bailando mi música”, recordó.

El artista asegura que buscó abrirse camino con un sonido distinto dentro de la escena local del techno. “Yo sentía que aquí faltaba algo más fuerte… algo que realmente te hiciera sentir”, afirmó.

El proyecto tomó forma en diciembre de 2022, cuando decidió dar un paso firme con RSX17, en simultáneo con la creación de PARADØX Collective, una plataforma concebida para abrir espacio a propuestas más arriesgadas dentro del espectro electrónico local.

Desde entonces, su crecimiento ha sido progresivo, consolidando una identidad dentro de la escena underground.

“Es una música que te golpea, que te hace liberar todo lo que llevás dentro”, explicó sobre el industrial techno, el género que define su propuesta y con el que ha logrado conectar con el público.

Su desarrollo dio un salto importante en 2023, cuando comenzó a producir y lanzar su propia música. Lo que inició como un proceso personal pronto empezó a generar alcance fuera del país.

“Yo no esperaba nada… lo hice porque me gustaba, porque me nacía”, comentó.

Esa autenticidad fue la que le permitió conectar con la escena underground en Europa.

“Nunca había tocado fuera de San José… y de repente estaba en Rotterdam. Fue algo que me cambió todo”, recalcó.

Desde entonces, su música ha sonado en países como España, Hungría y Países Bajos donde ha logrado posicionarse dentro de circuitos más amplios. “Quiero seguir llevando esto a más lugares, pero siempre siendo fiel a lo que soy. Esto lo hice por amor… nunca pensé en fama o dinero”, concluyó.

Su historia refleja cómo un talento emergente puede abrirse paso desde Costa Rica hacia escenarios internacionales, construyendo un camino propio dentro de una escena exigente y en constante evolución.