El talento y la disciplina de más de 1.500 estudiantes de 158 colegios del país fueron reconocidos durante la premiación de la XIX Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas (Olicocibi), un certamen que año tras año impulsa el interés por la ciencia y la investigación en las nuevas generaciones.

El evento, organizado por la Universidad Nacional (UNA) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), reunió a jóvenes que durante meses se prepararon para poner a prueba sus conocimientos en biología.

“La biología es vida, es un campo que nos conecta con la naturaleza y nos invita a explorar sus misterios. Estas Olimpiadas representan no solo una competencia, sino la reunión del talento de más de 1.500 estudiantes, quienes ya son ganadores por el esfuerzo y la disciplina que han demostrado”, señaló Orlando Vega, viceministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.

El Colegio Científico de San Pedro de Montes de Oca destacó como el gran protagonista al obtener las medallas de oro con las puntuaciones más altas en las categorías A y B.

Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas. Foto: UNA.

En la primera, la estudiante Fabiola María Chacón Jiménez, de 17 años, celebró anto el triunfo como la confirmación de su vocación.

“Descubrí que la biología era mi vocación y sentir que este esfuerzo se recompensó de esta forma se siente increíble”, expresó.

Mientras que en la categoría B, José Andrés Ortega, de 16 años, destacó el apoyo recibido y la oportunidad que representa este logro.

“Esta medalla significa una oportunidad para lograr grandes cosas. Me gustaría participar en una olimpiada internacional, más que todo por la experiencia“, indicó.

Desde la organización, subrayaron el impacto de este tipo de encuentros como espacios de descubrimiento vocacional. La vicerrectora de Investigación de la UNA, Silvia Argüello, destacó que detrás de cada estudiante hay familias y comunidades que apoyan.

“Ese esfuerzo muestra la oportunidad que tienen muchachos y muchachas de zonas rurales y urbanas de encontrarse en igualdad de condiciones”, expresó Argüello.

Lista completa de ganadores

“Nuestro papel como universidades públicas es llevar la universidad a los pueblos y mostrar a los estudiantes que este es un camino de preparación para la vida universitaria“, agregó el coordinador de Olicocibi, José Pereira.

La Olicocibi, que este año celebró su decimonovena edición tenía como objetivo según Pereira, que los jóvenes “descubran su potencial y encuentren en la ciencia un camino de vida“.