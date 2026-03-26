Talento de Grupo Extra gana tres galardones internacionales

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La colaboradora de Grupo Extra, Elin Arzac Cardillo, se alzó con tres galardones en los Southeast Emmy Student Awards gracias a su cortometraje “This is Not a Commercial”.

La producción, que ya había sido nominada en varias categorías, terminó destacándose al obtener los premios a mejor cinematografía, mejor sonido y audio, y mejor cortometraje de ficción, consolidando así su reconocimiento a nivel internacional.

El proyecto fue desarrollado durante su etapa en la Savannah College of Art and Design (SCAD), una reconocida universidad de arte y diseño ubicada en Savannah, Georgia, Estados Unidos, donde formó parte de su proceso académico y creativo, consolidando una propuesta que hoy trasciende el ámbito universitario.

El audiovisual propone una crítica a la presión estética que enfrentan las mujeres, utilizando como recurso narrativo un aparente comercial que, poco a poco, se transforma en una experiencia inquietante.

“El cortometraje es básicamente como muchas tomas de un comercial, pero las cosas se ponen un poco extrañas y todo se va distorsionando poco a poco según avanzan los segundos lo que refleja un mensaje sobre la presión social que puede existir dentro de la industria de la belleza hacia las mujeres que solo están cumpliendo un sueño que tenían desde que son niñas”, afirmó Elin Arzac Cardillo.

El camino hacia la realización del proyecto no estuvo libre de desafíos. Durante el proceso creativo, la directora enfrentó diferencias de criterio con parte del entorno académico, donde muchos de sus profesores principalmente hombres no compartían inicialmente su visión.

A pesar de ello Elin y todo el equipo detrás del proyecto persistió con mucha determinación, incluso organizando actividades y vendiendo productos para financiar la producción y hacer realidad el cortometraje que hoy en día ya es toda una realidad.

Este arduo proceso fortaleció el proyecto y consolidó un espíritu colectivo en cada uno de sus integrantes que hoy celebran su reconocimiento internacional.

La gala también representó un momento especial para reencontrarse con parte del equipo y personas cercanas al proyecto.

“Fue muy lindo ver a todos. Había mucha gente que había trabajado en el corto y vino. Fue un evento increíble porque me pude reencontrar con personas que hace mucho tiempo no veía”, comentó.

El reconocimiento generó además una ola de emociones entre su entorno más cercano.

“Cuando mis familiares se enteraron se emocionaron mucho, creo que todos quedamos como en shock. Mis amigos, profesores… todos estábamos muy felices y celebramos”, expresó.

Actualmente, Arzac forma parte del equipo de Grupo Extra, donde se desempeña como postproductora, y continúa desarrollándose profesionalmente mientras proyecta su futuro en la industria audiovisual.

“Me gustaría seguir haciendo películas y en algún punto viajar por el mundo contando historias desde diferentes perspectivas”, aseguró.

Este logro representa un paso importante en su carrera y, al mismo tiempo, refleja el nivel del talento que integra Grupo Extra, proyectando su trabajo y creatividad a escenarios internacionales y destacando el potencial de sus profesionales en el mundo audiovisual.



Recibió el galardón en Estados Unidos.