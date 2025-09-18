Costa Rica vuelve a dejar huella en el panorama musical iberoamericano, esta vez con una presencia destacada en los esperados Latin Grammy 2025. La Academia Latina de la Grabación reveló la lista de nominados, y entre ellos brillan nombres que llenan de orgullo a la escena artística nacional.

Uno de los grandes protagonistas es el compositor Marvin Camacho, quien compite en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea con su pieza “Suite de la verde vida para viola y orquesta sinfónica: una visita imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica”.

“Se siente muy bien ser parte de esta nominación, pero es algo que traslado a todo el equipo detrás del proyecto que hizo esto posible”, compartió Camacho con humildad y emoción.

La obra fue interpretada magistralmente por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica (UCR), bajo la batuta del maestro Alejandro Gutiérrez.

“En este premio hay muchos actores, de hecho, esto no existiría si la universidad no creyera que a través de la orquesta se pueden transformar vidas”, expresó.

A ellos también se les une la talentosa cantautora Debi Nova, esta vez en la categoría Mejor Canción Pop/Rock por su tema “Tu Manera de Amar”, en colaboración con el compositor Julián Bernal.