Desde el año 2023, una familia de La Guaria de Sarapiquí denuncia que dio inicio la incursión presuntamente irregular de un grupo de personas a la zona, esto para talar árboles de manera ilegal, situación que provocó severos daños ambientales en múltiples terrenos privados de grandes dimensiones, según los vecinos.

Conocida históricamente por la presencia de fauna y su exuberante vegetación, esta área de Sarapiquí alberga una importante sección de bosque que es reconocida por los lugareños como “el pulmón” de la zona.

Este ecosistema no es solo de vital importancia para la conservación ambiental, sino que representa un pilar fundamental para la economía turística de la región.

“La familia Román, así como otros propietarios colindantes, tienen contratos con Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Es decir, les pagan servicios ambientales, desde 2023 que inició la denuncia penal, se les hizo ver que ingresaron personas; a vista y paciencia de todos, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) le informó al Ministerio Público pero pareciera que no se le da importancia”, explicó Mariela Brenes, abogada denunciante.

El daño ambiental sería en varias hectáreas.

La Guaria destaca a nivel país por ser un punto privilegiado para el avistamiento de aves, además, es el hábitat natural de la lapa roja.

De hecho, en este sector exacto se ubica el afamado “mirador de lapas rojas”, un destino turístico que goza de un amplio reconocimiento a nivel nacional por su atractivo visual y que hoy es testigo de la devastación de su entorno.

Según las denuncias expuestas sobre la rápida invasión del área: “empezaron a meterse personas, empezaron a talar los árboles”. Asimismo, denuncian que los presuntos invasores habrían lanzado amenazas contra un trabajador del sitio.

A pesar de la gravedad y la alta visibilidad de la destrucción, los dueños de los terrenos afectados denuncian que la acción de las autoridades ha sido ineficaz frente al problema. Los dueños de estas grandes extensiones de tierra mantienen compromisos formales de conservación ambiental, los cuales están respaldados por contratos oficiales con el Fonafifo.

Al ver presuntamente invadidas y vulneradas sus propiedades, los dueños acudieron a la justicia en busca de medidas cautelares y castigos para los responsables. Sin embargo, los afectados afirman que las resoluciones judiciales emitidas hasta el momento no han sido para nada satisfactorias.

La frustración frente al manejo de los tribunales es evidente al describir cómo se descartan los expedientes: “en una hoja así, literalmente hablando, se resuelve; simplemente se rechaza porque no han traído a los imputados a indagar”, reveló Brenes a Grupo Extra.

La Guaria es conocida por la presencia de fauna y vegetación.

Municipalidad está al tanto

Ante el avance de la deforestación y la supuesta inacción judicial, la Municipalidad de Sarapiquí confirmó de manera oficial estar al tanto de este caso.

“Estamos, por supuesto, en completa anuencia y total disposición con las autoridades correspondientes que ya llevan una investigación al respecto, para colaborar en todo y cuanto sea necesario por parte de la municipalidad de Sarapiquí para impedir que esta afectación siga en aumento”, dijo la alcaldesa de Sarapiquí, Vanessa Rodríguez.

Al ser consultados sobre esta emergencia forestal, tanto el Sinac como Fonafifo afirmaron que no se referirán al tema.

Por su parte, la consulta elevada al Ministerio de Seguridad Pública respecto a las posibles intervenciones para frenar estas incursiones se mantiene en trámite.

Grupo Extra tuvo acceso a los distintos recursos presentados por los denunciantes, los cuales han sido rechazados. El más reciente fue el pasado 8 de abril.