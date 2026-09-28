Tailandia bajo el agua: Fotos de la devastación de las inundaciones

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Lluvias torrenciales de una intensidad sin precedentes han dejado una estela de destrucción e inundaciones masivas en Tailandia y la vecina Birmania. El desastre natural ya cobra la vida de al menos 16 personas en la región y mantiene a decenas de pobladores desaparecidos en medio de severos deslizamientos de tierra.

Tan solo en territorio tailandés, la emergencia impacta a más de 1,7 millones de personas y medio millón de hogares repartidos en 27 provincias, obligando a miles de familias a abandonar sus casas. A continuación, una mirada en imágenes de la tragedia que golpea al país asiático:

Un residente empuja un carrito mientras atraviesa las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Unas personas observan el patio inundado de un complejo de apartamentos que ha quedado aislado por la crecida de las aguas en el distrito de Bang Kapi, Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Un residente arrastra alimentos y suministros hacia los edificios residenciales mientras se desplaza por las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Unos residentes utilizan un flotador para desplazarse por las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Una mujer paga por productos agrícolas en un mercado de alimentos frescos inundado en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Personas se reúnen en edificios de apartamentos que han quedado aislados por el alto nivel de las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Personas caminan por aguas de inundación tras hacer compras en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Residentes se desplazan entre aguas de inundación y fuertes lluvias en el distrito de Bang Kapi, en Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.

Unos residentes compran productos agrícolas en un mercado flotante improvisado sobre las aguas de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP.