Tailandia bajo el agua: Fotos de la devastación de las inundaciones
Ríos desbordados, viviendas sepultadas y miles de familias atrapadas entre el agua
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Lluvias torrenciales de una intensidad sin precedentes han dejado una estela de destrucción e inundaciones masivas en Tailandia y la vecina Birmania. El desastre natural ya cobra la vida de al menos 16 personas en la región y mantiene a decenas de pobladores desaparecidos en medio de severos deslizamientos de tierra.
Tan solo en territorio tailandés, la emergencia impacta a más de 1,7 millones de personas y medio millón de hogares repartidos en 27 provincias, obligando a miles de familias a abandonar sus casas. A continuación, una mirada en imágenes de la tragedia que golpea al país asiático: