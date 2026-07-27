Taekwondo sigue sumando oro para Costa Rica

Costa Rica continúa brillando en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Neshy Lindo se proclamó campeona la categoría -57 kg al conquistar la medalla de oro, tras imponerse 2-1 a la cubana Tamara Robles en una emocionante final.

El costarricense mostró gran carácter y determinación para superar a la representante cubana en un combate muy disputado, asegurando así un nuevo título para la delegación nacional.

Antes de instalarse en la final, Lindo había dejado en el camino a la guatemalteca Fabiola Villegas, a quien derrotó con autoridad 2-0 en las semifinales, demostrando el buen nivel con el que llegó a la competencia.

Con esta victoria, Costa Rica suma un nuevo oro y confirma al taekwondo como una de las disciplinas más fuertes de la delegación nacional. En una jornada llena de éxitos, los nacionales siguen incrementando la cosecha de medallas y consolidando el protagonismo del país sobre el tatami.