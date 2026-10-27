Taekwondo costarricense brilla en Estados Unidos

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La taekwondista costarricense, Jaycee Bassett, dejó en alto el nombre del país en esta disciplina luego de salir como campeona del Pan American Club Championship 2026.

El certamen se realizó durante la semana anterior en Daytona Beach, Florida, y finalizó este fin de semana con la coronación de la nacional en el primer lugar.

Bassett logró una actuación impecable en el Ocean Center al ganar sus tres encuentros y con lo cual, se encaminó a dejarse la medalla de oro en la categoría de -46 kg Senior, así como el reconocimiento a la deportista más valiosa del torneo.

En su primer combate, la nacional derrotó a la jamaiquina Alexandra Natto. En la semifinal, se impuso categóricamente a la estadounidense Gunnar Sumner y ya en la gran final, dejó en el camino a la puertorriqueña Michelle Alers.

Este triunfo coloca a Bassett como una de las grandes aspiraciones de Costa Rica en este deporte, pensando en los torneos internacionales que puedan venir.

Con apenas 18 años, ha consolidado una carrera donde ya sabe lo que es triunfar dentro y fuera del país. Su gran ascenso en el deporte y las buenas representaciones ponen a Costa Rica en la mira del taekwondo en el ámbito internacional.

Este 2026 ha sido de los mejores en su carrera, pues acumula preseas en varias competiciones, donde destaca el oro obtenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuaron a mediados de año en Santo Domingo en la categoría de -46 kilogramos.

A eso hay que sumar lo hecho en el Campeonato Panamericano G4 de Río de Janeiro 2026se adueñó del primer lugar de este torneo de alto rango continental, sumando puntos valiosos para el escalafón internacional.

En el Canada Open 2026 logró aumentar su palmarés con otro título internacional al consagrarse con el primer puesto.

Bassett apunta a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028.