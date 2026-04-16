La actriz Sydney Sweeney y el productor Scooter Braun confirmaron su relación luego de compartir una imagen juntos en redes sociales.

La protagonista de Euphoria publicó una foto en sus historias de Instagram donde aparece abrazada por Braun, lo que terminó de encender las reacciones entre sus seguidores.

Minutos después, el empresario, quien trabajó con Taylor Swift, replicó la imagen y escribió: “Lucky bastard” (“Bastardo suertudo”).

La fotografía fue tomada por Eddy Chen como parte de una sesión del elenco, en la que también figura la actriz conocida por Anyone But You.

Este gesto marca la primera vez en que la actriz y el empresario se muestran juntos de forma directa en sus redes, lo que muchos interpretan como la oficialización de su relación ante el público.

Además, Braun también dejó ver su apoyo a la carrera de Sweeney al compartir recientemente un logro de la actriz, quien alcanzó el primer lugar en series y películas en HBO Max con sus proyectos más recientes.