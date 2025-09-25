Costa Rica abrirá por primera vez un proceso público para adjudicar frecuencias de radio y televisión. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó la publicación de los pliegos de condiciones que darán inicio al concurso, el cual permitirá optar por espacios en AM, FM y televisión.

Las frecuencias en disputa abarcan desde las bandas de radio AM (525 kHz a 1705 kHz), FM (88 MHz a 108 MHz) y televisión (segmentos de 174 MHz a 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz).

Según explicó la Sutel, el objetivo es garantizar que estos servicios lleguen a todo el territorio nacional bajo un marco de reglas claras y con seguridad jurídica para los concesionarios. El concurso también pretende incentivar la competencia y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, considerado un recurso limitado del Estado.

“Diseñamos un proceso sencillo en requisitos, pero con el rigor técnico que exige la política pública. El esquema de pagos y despliegue busca que más oferentes participen y que la cobertura beneficie a la mayor cantidad de radioescuchas y televidentes”, explicó Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia.

Con la publicación en el diario oficial La Gaceta se abrió un plazo de 40 días hábiles para que los interesados presenten sus ofertas.

El proceso se llevará a cabo mediante un concurso de sobre cerrado, que incluye además una fase de puja, diseñada para promover la competencia entre oferentes y el mejor uso del espectro.

Etapas del proceso

Aprobación del pliego de condiciones Publicación del pliego de condiciones Recepción de ofertas de potenciales oferentes (40 días hábiles) Evaluación de cumplimiento de requisitos de admisibilidad (20 días hábiles) Publicación de ofertas económicas recibidas (1 día hábil) Recepción de ofertas en fase de puja adicional (1 día hábil) Análisis de las ofertas económicas (5 días hábiles) Análisis de proyectos técnicos y proyección de zonas de cobertura (33 días hábiles) Aprobación de resultados de la subasta por parte del Consejo y remisión al Micitt (15 días hábiles)

Los expedientes completos de cada procedimiento licitatorio se encuentran disponibles en el enlace.

Por último, la Superintendencia señaló que con el objetivo de facilitar la comprensión de estos concursos se realizará una sesión informativa el jueves 2 de octubre de 2025, a las 4:00 p. m. en modalidad virtual (vía Microsoft Teams).

Los interesados podrán registrarse enviando un correo electrónico a: subastaespectro@sutel.go.cr, a más tardar el miércoles 1 de octubre de 2025.

Antecedentes

El pasado 2 de abril, el mandatario Rodrigo Chaves en conferencia de prensa había advertido de no prorrogar las concesiones en caso de no aprobarse el expediente 24.461, lo que generaría un “apagón” de medios.

Este proyecto plantea que las empresas que operan frecuencias de radio y televisión paguen un canon calculado como un porcentaje de sus ingresos.

En el caso de la televisión, será del 7,73% de los ingresos brutos, mientras que en la radio será del 3,13%.

El cobro se aplicará únicamente sobre las ganancias obtenidas por el uso de las frecuencias que el Estado les concede para transmitir.

En ese sentido, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) dos días atrás mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT, amplió la vigencia de las concesiones administrativas de frecuencias para radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, cuyo plazo vencía el próximo domingo tras la prórroga de 15 meses.

Esa medida estará hasta un día después de las elecciones presidenciales del 2026.