Suspensión temporal de agua afectará varios sectores en Alajuela

El Acueducto Operativo Municipal de Alajuela informó que se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable el próximo martes 21 de octubre de 2025.

La interrupción se extenderá desde las 7:00 a.m. a 5:00 p.m., debido a trabajos de reparación de fugas en la tubería que abastece la zona.

Las comunidades afectadas son:

Urbanización La Gregorio.

Condominio Asturias.

Condominio Galicia.

Condominio Castilla.

Portones de Andalucía.



La institución recomienda a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua para las horas sin suministro.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Operaciones del Acueducto y Saneamiento Municipal al 2106-9650 o a través del WhatsApp 8814-3423.