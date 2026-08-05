Suspensión de audiencias virtuales retrasaría “justicia pronta y cumplida”

Las autoridades judiciales enfrentan un panorama de incertidumbre tras el anuncio del Ministerio de Justicia de dar por terminado el convenio de cooperación con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales desde los centros penales.

Esta decisión de Justicia marca un punto de ruptura en la coordinación interinstitucional que se había consolidado desde la pandemia de Covid-19.

Los representantes del sistema penitenciario acordaron esta medida después de que sugirieron realizar una audiencia virtual para Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, sin embargo, una jueza ordenó el traslado para ejecutar la audiencia presencial.

Walter Brenes Abogado “Estas audiencias virtuales a algunos privados de libertad generaba un ahorro en relación con traslados, incluso en el funcionamiento mismo de las cárceles. Esto traería una serie de complicaciones a nivel logístico porque las personas deberán ser trasladadas a los circuitos”.



La principal consecuencia de esta medida es el retorno obligatorio al esquema de traslado físico de todos los privados de libertad hacia las sedes judiciales.

Según datos técnicos, solo en el primer semestre de 2026 se realizaron 2.416 audiencias virtuales, de las cuales 159 correspondieron a reos de máxima seguridad. Al eliminarse esta vía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Penitenciaria deberán asumir la logística y el costo operativo de miles de traslados adicionales, lo que incrementa los gastos.

Juan Carlos Pérez Director de Defensa Pública “Esto haría que las personas defensoras deban trasladarse a los centros penales para atender presencialmente a los privados de libertad, lo que elevaría los costos económicos de los traslados, combustible y viáticos; y sobre todo los tiempos de traslado”.



Los expertos señalan que la virtualidad generaba importantes economías y mitigaba los riesgos de fuga o ataques durante los traslados de reos de alta peligrosidad.

Sin esta herramienta, la administración de justicia podría sufrir un letargo, afectando el principio constitucional de justicia pronta y cumplida tanto para las víctimas como para los imputados, según los expertos.

“El hecho de no contar con esta facilidad desde luego obra en detrimento de la administración de justicia, y esto se va a replicar en la imposibilidad de dar trámites rápidos a las causas penales de todas estas personas, afectando el principio de justicia pronta y cumplida”, dijo el abogado penalista Mario Quesada.

Desde el ámbito judicial, la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, ha calificado esta medida como un “retroceso” en la lucha contra el crimen organizado.

“Yo solo pienso que se trata de un retroceso, porque para la misma administración penitenciaria debe tener preparadas a las personas detenidas, y esto entorpecería la labor judicial”, indicó.

Patricia Solano Magistrada de Sala Tercera “De alguna manera se nos reclama que no podemos dar mayores resultados y esto de alguna manera entorpece la labor judicial. Sobre todo, en temas de ejecución de la pena que son siempre virtuales y en algunos casos de medidas cautelares”.



Además, se prevé una afectación directa en procesos de ejecución de la pena y prórrogas de medidas cautelares, trámites que solían resolverse de forma ágil mediante videoconferencia.

La abogada Angie Arce, indicó que es necesario que se aclare cuáles audiencias virtuales se dejarán de hacer, ya que hay de diversos tipos.