Suspensión de agua potable afectará a 8 mil personas este jueves

Este jueves, más de 8 mil personas tendrán una afectación en el servicio de agua potable durante este jueves 12 de marzo, en San Rafael de Heredia.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará el lavado de la planta potabilizadora de Río Segundo, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las obras de mantenimiento en la planta de agua afectarán el distrito central y el sector de Los Ángeles.

Estos son los lugares afectados por el corte del servicio:

Centro: tanque Chamaco, Calle Mata Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y La Alameda.

Los Ángeles: Zona central, calle Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, Añoranzas, calle Lobos, La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos del Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde, calle La Saca.

Las personas podrán encontrar más información de los trabajos programados en el sitio web de la empresa: www.esph-sa.com o llamar al número 2562-3774 para realizar consultas de los trabajos.