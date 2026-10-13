Suspenderán visitas especiales y de abogados a La Reforma

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Las visitas especiales y de abogados, así como el ingreso de grupos voluntarios, estarán suspendidos este miércoles 14 de octubre en la cárcel de La Reforma.

Esto se debe a la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), según informó el Ministerio de Justicia y Paz.

Además, durante esa fecha, se reprogramarán la entrega de encomiendas y las visitas íntimas.

Asimismo, se suspenderán las visitas especiales, el ingreso de grupos voluntarios y las visitas de abogados.

Estas medidas se aplicarán únicamente el miércoles, 14 de octubre de 2026, como parte de la coordinación especial para la inauguración de la nueva cárcel.