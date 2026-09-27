Suspenden visitas generales y conyugales en La Reforma

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz informó de la suspensión de las visitas conyugales en La Reforma en San Rafael de Alajuela para este domingo 27 de setiembre por una situación de fuerza mayor.

Según lo indicado por la institución, no cuentan con servicios de agua potable, por lo que hacen la suspensión general de visitas.

“La situación se originó tras un corte en el fluido eléctrico que afectó el funcionamiento de una de las bombas que abastece de agua al complejo penitenciario”, indicaron.

La decisión se tomó como medida preventiva “con el objetivo de resguardar las condiciones sanitarias de los privados de libertad, visitantes y funcionarios”.

Los centros tomaron las previsiones necesarias para garantizar agua para la preparación de alimentos y otras necesidades esenciales.

Personal técnico trabaja para restablecer el funcionamiento de la bomba y normalizar el suministro de agua a la mayor brevedad posible.