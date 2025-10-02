La Presidencia de la República informó sobre la suspensión de Gabriela Chacón, presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Esta medida se toma como acato a lo ordenado por la Contraloría General de la República, sobre sancionarla 20 días naturales sin goce salaria.

El motivo de la suspensión se da debido a actuaciones cuando ejercía su función como asesora en la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros de la administración anterior.