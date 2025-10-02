La Presidencia de la República informó sobre la suspensión de Gabriela Chacón, presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta medida se toma como acato a lo ordenado por la Contraloría General de la República, sobre sancionarla 20 días naturales sin goce salaria.
El motivo de la suspensión se da debido a actuaciones cuando ejercía su función como asesora en la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros de la administración anterior.
“El Consejo de Gobierno lamenta la decisión de la Contraloría General de la República. No la encontramos razonable ni proporcional. La señora Chacón no presenta antecedentes de ninguna indole y por ello continuará ante los Tribunales Contenciosos Administrativos defendiendo la legalidad de sus actuaciones.”, mencionaron desde Presidencia.