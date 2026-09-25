Suspenden servicio por choque de tren en Pavas

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La colisión de un vehículo liviano contra un tren a la altura del sector en Pavas, San José, provocó la suspensión de los viajes programados para esta nota en la ruta San José-Belén, según afirmó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Los servicios cancelados corresponden a los siguientes horarios:
Atención de la emergencia y estado de los ocupantes
La colisión movilizó a unidades de atención básica, rescate y soporte avanzado de la Cruz Roja y Bomberos hasta la escena del percance.
Ambos ocupantes del vehículo liviano fueron examinados por el personal de rescate y se determinó que se encontraban en condición estable.