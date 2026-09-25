Suspenden servicio por choque de tren en Pavas

Ocupantes se mantienen estables.

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La colisión de un vehículo liviano contra un tren a la altura del sector en Pavas, San José, provocó la suspensión de los viajes programados para esta nota en la ruta San José-Belén, según afirmó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Los servicios cancelados corresponden a los siguientes horarios:

  • San José – Belén: tren de las 5:25 p. m. (17:25).
  • Belén – San José: tren de las 6:30 p. m. (18:30).

Atención de la emergencia y estado de los ocupantes

La colisión movilizó a unidades de atención básica, rescate y soporte avanzado de la Cruz Roja y Bomberos hasta la escena del percance.

Ambos ocupantes del vehículo liviano fueron examinados por el personal de rescate y se determinó que se encontraban en condición estable.

Video: Prensa Bomberos.