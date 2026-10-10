Suspenden partido entre Puntarenas y la Liga por fuerte lluvia

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El juego entre el Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense tuvo que ser suspendido debido a la fuerte lluvia que cae en la zona cercana al estadio “Lito” Pérez.

Fue al minuto 55 cuando el árbitro central, Steven Madrigal, tomó la decisión de parar el partido.

Así se ve la cancha del Lito Pérez. (Captura de pantalla – FOX)

En el medio tiempo fue cuando las precipitaciones cayeron con más fuerza y obligaron a parar las acciones.

Los manudos se fueron al frente en el marcador gracias a un gol de Ronaldo Cisneros al 42’ quien definió con un remate a ras de césped.

De momento, se desconoce cuándo se volverá al partido.