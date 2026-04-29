El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó la suspensión de lecciones este miércoles 29 de abril en el Liceo Santo Domingo, tras una supuesta amenaza de tiroteo.

Según el reporte, la medida se tomó de forma preventiva mientras se realiza una revisión completa del centro educativo en conjunto con la Fuerza Pública.

La alerta hacía referencia a posibles hechos para los días 29 y 30 de abril, lo que activó los protocolos de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, las clases se retomarían con normalidad este jueves 30 de abril, una vez finalizadas las inspecciones y garantizadas las condiciones de seguridad para estudiantes y personal.

El MEP reiteró que se trata de una medida preventiva y que se mantiene coordinación con las autoridades policiales para atender la situación.