Suspenden lecciones en 4 colegios por amenaza de balacera

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó a Grupo Extra la suspensión de clases en 4 colegios por amenazas de ataque armado, este martes.

Se trata del Liceo de Puriscal, CTP de Puriscal, un colegio en Pocosol y el Liceo Experimental de Siquirres.

De acuerdo con el MEP, es importante no menospreciar el riesgo y activar los protocolos llamando al 9-1-1. Según conoció este medio, en uno de los centros educativos existió una reunión en supervisión para activar los pasos a seguir.

En el caso de Siquirres, las lecciones se suspendieron por este martes y se extiende la medida para el miércoles. En Pocosol, la Fuerza Pública recomendó la suspensión solo para este 21 de abril.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres y personal educativo para denunciar cualquier amenaza para evitar que la situación escale a una afectación mayor.