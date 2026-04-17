Suspenden juicio por supuesta venta de fentanilo en San José

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

En una breve audiencia en el I Circuito Judicial de San José, se suspendió temporalmente el juicio por el caso de supuesta venta de fentanilo en la capital, debido a la solicitud realizada por la defensa del imputado de apellidos Rojas.

Luis Cubillo, abogado defensor, solicitó una prueba para mejor proveer, es decir, una inspección de campo en el comercio allanado el año anterior en San José.

Luis Cubillo, abogado defensor.

Esta acción estará a cargo de la Sección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (SIORI) y se emitirá un informe a los jueces encargados del caso.

Por lo tanto, el juicio se reanudará este miércoles 29 de abril tras la presentación de los documentos formales de esta diligencia al Tribunal de San José.

Cabe recordar que el día del allanamiento, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y cerca de 34 mil pastillas, además de otros indicios relacionados con la investigación.

Fotografía: Isaac Villalta

También se detectó una gran cantidad de artículos de marca aparentemente falsificados, por lo que intervino la sección de delitos contra la propiedad intelectual para realizar las diligencias correspondientes.