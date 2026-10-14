Suspenden concierto de Carlos Rivera: Vea la nueva fecha

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El cantante mexicano Carlos Rivera suspendió temporalmente los conciertos que tenía programados en los próximos meses debido a una intervención quirúrgica programada para el mes de noviembre; así lo dio a conocer la productora BLieve Entertainment.

Por recomendación médica, el intérprete debe pausar su agenda durante ese periodo, lo que ha llevado a la reprogramación de varias presentaciones en varios países, entre ellos Costa Rica.

La fecha original del concierto era el 14 de noviembre y se reprogramó para el 3 de abril de 2027 en el Estadio Nacional.

Proceso de boletos y reembolsos

BLieve Entertainment informó que ya presentó ante la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la documentación pertinente sobre la reprogramación.

Una vez que la institución emita la resolución y aval correspondientes, se anunciarán los procedimientos oficiales: