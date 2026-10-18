Suspenden búsqueda de niño desaparecido en Puntarenas

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Las labores de búsqueda del menor desaparecido esta tarde en una playa de Puntarenas centro se suspendieron minutos después de las 5:00 pm.
Según información del corresponsal de la zona, la búsqueda se realizó con drones, lanchas y motos rápidas de guardacostas, sin resultados positivos. Familiares no quisieron brindar declaraciones, ya que se encontraban muy afectados por la situación.
Confirman las autoridades que la búsqueda se reanudará mañana lunes a partir de las 7:00 am.
De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, alrededor de la 1:48 pm se recibió el reporte de un niño de aproximadamente 10 años, el cual habría sido arrastrado por la corriente en una playa de Puntarenas centro.
Unidades del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Guardacostas apoyaron con las labores de búsqueda.
Con información de Isaí Díaz, corresponsal de la zona.