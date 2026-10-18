Suspenden búsqueda de niño desaparecido en Puntarenas

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Las labores de búsqueda del menor desaparecido esta tarde en una playa de Puntarenas centro se suspendieron minutos después de las 5:00 pm.

Según información del corresponsal de la zona, la búsqueda se realizó con drones, lanchas y motos rápidas de guardacostas, sin resultados positivos. Familiares no quisieron brindar declaraciones, ya que se encontraban muy afectados por la situación.

Foto: Isaí Díaz, corresponsal de la zona.

Confirman las autoridades que la búsqueda se reanudará mañana lunes a partir de las 7:00 am.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, alrededor de la 1:48 pm se recibió el reporte de un niño de aproximadamente 10 años, el cual habría sido arrastrado por la corriente en una playa de Puntarenas centro.

Foto: Isaí Díaz, corresponsal de la zona.

Unidades del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Guardacostas apoyaron con las labores de búsqueda.

Con información de Isaí Díaz, corresponsal de la zona.

Foto: Isaí Díaz, corresponsal de la zona.