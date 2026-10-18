Suspenden búsqueda de niño desaparecido en Puntarenas

El reporte se recibió alrededor de la 1:48 pm

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Las labores de búsqueda del menor desaparecido esta tarde en una playa de Puntarenas centro se suspendieron minutos después de las 5:00 pm. 

Según información del corresponsal de la zona, la búsqueda se realizó con drones, lanchas y motos rápidas de guardacostas, sin resultados positivos. Familiares no quisieron brindar declaraciones, ya que se encontraban muy afectados por la situación.

Foto: Isaí Díaz, corresponsal de la zona.

Confirman las autoridades que la búsqueda se reanudará mañana lunes a partir de las 7:00 am.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, alrededor de la 1:48 pm se recibió el reporte de un niño de aproximadamente 10 años, el cual habría sido arrastrado por la corriente en una playa de Puntarenas centro. 

Foto: Isaí Díaz, corresponsal de la zona.

Unidades del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Guardacostas apoyaron con las labores de búsqueda. 

Con información de Isaí Díaz, corresponsal de la zona.

Foto: Isaí Díaz, corresponsal de la zona.
Didier Mora, subcoordinador Operativo Regional. Vídeo: Cortesía.