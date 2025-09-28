Autoridades de Cruz Roja y Bomberos suspendieron la búsqueda del menor de 5 años que cayó a una alcantarilla en Purral de Guadalupe, sin resultados positivos.

Así lo dio a conocer la Benemérita al ser las 6:06 p.m. de este domingo, 48 horas después de cuando ocurrió la emergencia.

“Con referencia a la búsqueda del niño en el sector de Purral de Goicoechea, en horas de la tarde se suspenden las labores de búsquedas por las condiciones climáticas sin resultados positivos”, detalló el departamento de prensa de la Cruz Roja.

Las labores continuarán a primera hora de este lunes. Se desconoce el estado del menor, así como su paradero.