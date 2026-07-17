La Casa Blanca se encuentra en el ojo de la tormenta tras confirmarse la suspensión de un hombre de apellido Pérez, el técnico que opera el teleprompter del presidente Donald Trump desde 2016.

La medida se tomó luego de que se revelara que el funcionario presuntamente utilizó información privilegiada de los discursos presidenciales para realizar apuestas ilegales en los mercados de predicción.

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y un reporte de la cadena ABC News, Pérez habría ganado más de 100.000 dólares apostando en la plataforma Kalshi.

El empleado público aprovechaba su acceso exclusivo a los borradores de los discursos para predecir qué palabras, frases o términos económicos exactos pronunciaría el mandatario en eventos de alto perfil, incluido el último discurso del Estado de la Unión.

Foto: AFP.

Monitoreo del “mercado de menciones”

El fraude fue detectado por el equipo de vigilancia de Kalshi en su popular mercado de “Mentions” (Menciones), un espacio financiero donde los usuarios apuestan dinero real sobre la oratoria de figuras públicas.

Al notar flujos de dinero altamente sospechosos y certeros, la plataforma rastreó las operaciones hasta identificar a Pérez, quien percibe un salario estatal de 175.000 dólares como asesor técnico.

Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, confirmó que la empresa congeló unos 90.000 dólares de las ganancias acumuladas por el implicado y remitió de inmediato el caso con todas las pruebas a los reguladores federales.

Curiosamente, la investigación detalló que, debido a que Trump es conocido por salirse del guion de manera imprevista, Pérez llegó a retirar apuestas a mitad de un discurso cuando notaba que el mandatario se saltaba fragmentos del texto previamente planificados.

Foto: AFP.

“Una vergüenza”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la situación como “lamentable” y “una vergüenza”, asegurando que fue el propio presidente Trump quien tomó la decisión de apartar al técnico de su puesto.

“La Casa Blanca tiene directrices éticas extremadamente estrictas respecto de asuntos como este”, enfatizó la vocera a los periodistas.

Este polémico caso se suma a una serie de escándalos recientes sobre el uso de información privilegiada para lucrar en plataformas de apuestas como Kalshi y Polymarket.

Entre los antecedentes más graves destaca el arresto en abril de un soldado de las fuerzas especiales, quien apostó fuertes sumas de dinero en estos mercados electrónicos horas antes de que se ejecutara una misión militar secreta de Estados Unidos en Venezuela.