Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) suspendió dos meses, con goce de salario, al jefe de la Unidad de Finanzas de la institución, Wilman Carpio, mismo que actualmente mantiene una investigación por una aparente “red de cuido” e irregularidades a lo interno de la institución.

Según consta en un correo enviado desde la Presidencia del INVU, ocupada por Johnny Leiva, Carpio “a partir de este lunes 19 de octubre, fue notificada la persona encargada de la Unidad de Finanzas de su suspensión con goce salarial como parte del inicio de un procedimiento administrativo”.

Carpio figura dentro de un informe confidencial, dado a conocer por Grupo Extra, donde se señala a un total de cinco jerarcas como parte de una “red de cuido” a lo interno del INVU, esto junto con el exgerente general Marco Hidalgo, quien fue destituido en mayo de este año por “pérdida de confianza”.

“Reiteramos a todas las personas funcionarias que el compromiso de esta Administración es continuar fortaleciendo la institucionalidad, promoviendo una gestión transparente, ordenada y ajustada al marco jurídico; siempre en procura del bienestar de las personas funcionarias y nuestros clientes; y el cumplimiento de la misión del INVU al servicio del país”, señala el correo enviado desde la Presidencia.

La suspensión de Carpio se suma a la de la encargada de Talento Humano, Eva Jiménez, quien también aparece en el informe confidencial como parte de la investigación, y que fue separada de su cargo en julio de este año.

Aparte de estos tres funcionarios del INVU, los señalamientos de aparentes delitos y supuesta malversación de fondos se dirigen hacia Tatiana Mora, encargada del área de Comunicación, y Ricardo Rodríguez, del departamento de Tecnologías de Información.

Polémico nombramiento en el INVU

Tras la salida de Hidalgo como gerente General del INVU, con un despido sin responsabilidad patronal, la Junta Directiva de la institución acordó el nombramiento de Eddie Villalobos a cargo de dicho puesto, esto como un puesto “de confianza” sin necesidad de concurso externo.

“Villalobos es un ejecutivo con más de 35 años de experiencia en los sectores público y privado. Es máster en finanzas y licenciado en contaduría pública, con experiencia en estrategia financiera, gobierno corporativo, gestión de riesgos, transformación digital y sostenibilidad”, especificó la institución.

A esto se suma el nombramiento de Gabriela Vallejo como subgerente del INVU, misma que laboraba en la Municipalidad de San José y que mantiene un proceso judicial ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Anticorrupción y Transparencia (Fapta) por aparentes delitos de tráfico de influencias.

Según consta en el expediente 26-000317-1218-PE, Vallejo habría asesorado a un puesto de lotería ilegal para evitar el cierre del comercio por parte de la Polícia Municipal de San José.

“En relación con la documentación aportada por Vallejo, durante el proceso de selección, la institución hace constar que se presentó la certificación DTH-CONSTANCIA-007-2026, emitida por la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José. Este documento certifica que no registra investigaciones preliminares ni procedimientos disciplinarios en trámite”, justificó el INVU.

Ambos funcionarios mantienen un período de prueba de seis meses, según aseguró la institución.