Rio de Janeiro, Brasil (AFP).- El delantero brasileño Bruno Henrique, una de las grandes figuras del Flamengo, fue sancionado con 12 partidos de suspensión por la justicia deportiva de su país, tras ser acusado de forzar una tarjeta amarilla para beneficiar a familiares en apuestas en línea.

Bruno Henrique, de 34 años, aún enfrenta un juicio penal por cargos de fraude deportivo, proceso que podría llevar a penas de dos a seis años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia Deportiva sancionó al delantero con 12 encuentros de suspensión y una multa de 60.000 reales, equivalentes a unos 11.000 dólares, por “violación de ética deportiva”, según la decisión anunciada por el presidente de una de las cámaras de la institución, Marcelo Rocha.

La suspensión es apelable, por lo que no entraría en vigencia de inmediato. Bruno Henrique ha ganado con el Flamengo, entre otros títulos, dos trofeos de la Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y dos ligas brasileñas.

Un comportamiento “violento”

En su intervención por videoconferencia ante el tribunal, el atacante se declaró inocente. “Me gustaría reafirmar mi inocencia (…). Jamás cometí las infracciones de las cuales estoy siendo acusado”, expresó en una breve declaración.

El club de Rio de Janeiro le expresó apoyo. “Siempre contigo, BH”, publicó el equipo en la red social X. El jugador afrontaba en la justicia deportiva una pena máxima de dos años de suspensión y multa de 200.000 reales (unos 36.000 dólares).

Es acusado de forzar una tarjeta durante el segundo tiempo de un partido del campeonato local en 2023, en una acción que habría sido coordinada con apostadores de su entorno familiar.

El caso se centra en un juego que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, disputado en Brasilia en noviembre de 2023. Bruno Henrique recibió una tarjeta amarilla por una falta y vio después una segunda amonestación por ofender al árbitro, por lo que fue expulsado.