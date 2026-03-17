Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), separó del cargo a una funcionaria por presuntamente agredir a un menor en el establecimiento de San Juan Sur de Corralillo, Cartago.

Salud activó el protocolo institucional para atender una denuncia que circuló el lunes a través de redes sociales.

La denuncia, realizada por una madre de familia, señaló que una maestra de un CEN-CINAI de Cartago agredió a su hijo menor de edad a inicios de este mes. Por su parte, Salud confirmó que, luego de separar del cargo a la funcionaria, se interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades “con el fin de garantizar la protección de la niñez y el debido proceso”.

Asimismo, la institución aseguró que continuará colaborando con las autoridades y reforzando las acciones de supervisión en el centro.

“Dado que el caso se encuentra bajo investigación, por el momento no es posible referirse a detalles específicos”, señaló Salud.

Según la denuncia en redes sociales, todo comenzó cuando la madre del menor notó un rasguño en su mejilla. El hijo aseguró que una niña lo golpeó, pero al día siguiente notó lesiones físicas en su hijo, quien señaló que fue la maestra.