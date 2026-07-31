Suspenden a funcionaria del INVU por investigaciones de Auditoría

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) suspendió con goce de salario a la encargada de Talento Humano, de apellidos Jiménez Juárez, esto debido a una investigación interna realizada por el Departamento de Auditoría de la institución.

Según un correo enviado al personal del INVU, y confirmado por el departamento de prensa de la institución, la suspensión se dio “como medida cautelar de un proceso administrativo, derivado de un informe de relación de hechos de la Auditoría Interna”.

Correo enviado dentro del INVU

Este medio consultó por el período de suspensión; sin embargo, las autoridades señalaron que “por tratarse de una investigación en curso, no se puede dar mayor detalle. Todo esto bajo el marco de la legalidad, en tiempos y forma, y con pleno respeto de los derechos de todas las partes”.

Aparente red de cuido en el INVU

La suspensión de Jiménez Juárez se da tras los señalamientos de un informe declarado confidencial de 2025, dado a conocer por Grupo Extra, en el que la funcionaria de Talento Humano figuraba como parte de una aparente red de cuido dentro del INVU, esto operado desde el entonces gerente General, Marco Hidalgo.

Tras la publicaciones de este medio, la Junta Directiva de la institución decidió destituir a Hidalgo bajo la justificación de “pérdida de confianza” del puesto, sin embargo, actualmente se mantienen investigaciones en su contra.

“La institución continua su proceso de fortalecimiento y promoviendo una gestión transparente, ordenada

y ajustada al marco jurídico; siempre en procura del bienestar de las personas funcionarias y del

cumplimiento de la misión del INVU al servicio del país”, señaló el INVU a Grupo Extra.

Dentro de los funcionarios señalados por el informe se encuentran además la encargada del Departamento de Comunicación, de apellido Mora; y al jefe de la Unidad de Finanzas, de apellido Carpio.