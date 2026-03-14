Suso el Paspi conquista a los ticos con su “humor con propósito”

El popular personaje de comedia Suso el Paspi se encuentra en Costa Rica y presentará su espectáculo hoy en el Auditorio Nacional de Costa Rica, a partir de las 8:00 p. m.

Detrás del personaje está el comediante colombiano Dany Alejandro Hoyos, quien alcanzó gran popularidad en la televisión gracias al programa The Suso’s Show, donde entrevistó a artistas, deportistas y diversas figuras públicas.

Fiel a su estilo humorístico, el personaje se describe de una forma muy particular: “Yo soy un embolador de Colombia, tenía un programa de televisión que se llama The Suso’s Show y hago presentaciones de teatro por el mundo. Eso es a lo que me dedico… y también a recochar, a conquistar mujeres y a pagar impuestos”, comentó para Grupo Extra entre risas.

El origen del personaje también forma parte de la historia que suele contar sobre su vida. “Yo nací en Tutúscan, un pueblo típico de Colombia, y ahí era el embolador. Después me llamaron a la televisión y de ahí empezó todo”, relató.

A lo largo de su carrera, el comediante ha llevado su espectáculo a diferentes países. “Hemos recorrido alrededor de 21 países con las comedias durante unos 17 años”, aseguró.

“Ya hemos venido tres veces, esta es nuestra cuarta vez. Siempre me gusta mucho la actitud de la gente, la gente aquí es muy querida y siempre saludan con una sonrisa”, expresó.

El artista también destacó algunos aspectos que más le gustan del país. “Aquí se ve mucha naturaleza dentro de la ciudad y eso es muy bonito. Pero sobre todo me gusta la actitud de las personas”, afirmó.

“El gallo pinto me gusta mucho… lo pone a uno a trabajar a gas, pero es muy bueno”, dijo en tono de broma.

Durante su etapa en televisión, Suso el Paspi entrevistó a numerosas figuras reconocidas. “Por mi show han pasado artistas como Maluma, J Balvin, Carlos Vives, Juanes, Ryan Castro y Karol G. Hemos entrevistado más de 600 personas”, comentó.

Actualmente, el comediante continúa enfocado en sus espectáculos en vivo, donde busca una conexión más directa con el público. “A mí me gusta mucho el teatro porque puedo hablar con la gente y tenerla más conectada ahí en directo”, explicó.

Sobre el espectáculo que presentará en el país, adelantó que el público puede esperar una noche llena de risas. “La gente puede esperar reírse durante dos horas. Es humor blanco, pero también hablamos de temas como la salud mental, la depresión o la ansiedad”, señaló.

El humorista también explicó que su propuesta busca ir más allá de la simple comedia. “Es humor con propósito, hacemos humor para que la gente salga reflexionando sobre las cosas”, comentó.

Además, invitó al público costarricense a asistir al espectáculo y disfrutar de una noche diferente. “A todos los ticos y las ticas los esperamos en el teatro para que se diviertan con su familia y pasen un buen rato”, concluyó.

Las entradas para la presentación están disponibles a través del sitio web: susoelpaspi.com.co.